Athletico-PR x Cuiabá: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Athletico-PR entra em campo nesta domingo (18), às 19h (de Brasília), contra o Cuiabá pelo Brasileirão. A partida será na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.

Na tabela de classificação, o Furacão está na 6ª posição, com 43 pontos, enquanto o Dourado é o 18º, com 26.

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo do canal Canal do Casimiro da Twtich e no streaming Furacão Live.

Palpites

Prováveis escalações

Athletico-PR | Anderson; Orejuela, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Pedrinho; Hugo Moura, Alex Santana e Terans; Cuello, Vitor Roque e Canobbio. Técnico: Felipão.

Ficha técnica | Athletico-PR x Cuiabá

Competição: Série A do Brasileiro - 27ª rodada.

Série A do Brasileiro - 27ª rodada. Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.

Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná. Horário: 19h (de Brasília), domingo, 18 de setembro.

19h (de Brasília), domingo, 18 de setembro. Transmissão: Canal do Casimiro da Twtich e Furacão Live.