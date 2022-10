Athletico-PR x Coritiba: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na noite deste domingo, (16) às 19h, o Athletico-PR enfrenta o Coritiba na Arena da Baixada pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Para o jogo as equipes chegam em situações diferentes, o Furacão vem de derrota para o Corinthians e o Coritiba chega após vitória por 2 a 1 contra o RedBull Bragantino.

Para a partida o técnico Guto Ferreira não poderá contar o ponta Warley e o meio-campista Robinho. Do outro lado, Felipão terá os retornos de Thiago Heleno e Fernandinho, que haviam sido preservados no jogo contra o Corinthians. Na tabela do campeonato as duas equipes possuem brigas diferentes, o Athletico-PR na luta por uma vaga no G4 possui 48 pontos e o Coritiba tentando se afastar da zona de rebaixamento tem 34.

Onde Assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Furacão Live, no Youtube.



Prováveis Escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Fernandinho, Alex Santana e David Terans; Canobbio, Vitinho e Pablo. Técnico: Felipão

Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Jesús Trindade e Bruno Gomes; José Hugo, Boschilia e Alef Manga; Fabrício Daniel. Técnico: Guto Ferreira

Athletico-PR x Coritiba | Ficha Técnica

Horário: 19h

Data: 16/10/2022

Local: Arena da Baixada-PR

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leirson Peng Martins (RS)

Árbitro de Vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)