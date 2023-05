Athletico-PR x Botafogo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Athletico-PR e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, (17), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece na Arena da Baixada, em Curitiba, às 21h30 (horário de Brasília).

O Furacão garantiu a classificação para as oitavas de final após vencer o CRB nos pênaltis em Curitiba após uma vitória para cada lado. Já o Botafogo, passou com duas vitórias tranquilas diante do Ypiranga/RS.

No Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR ocupa o 5º lugar, com 12 pontos, enquanto que o Glorioso é o líder, com 15.

ONDE ASSISTIR

A transmissão será feita pelo SporTV e Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Fernandinho, Christian, David Terans; Pablo e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra

BOTAFOGO

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro

ATHLETICO-PR X BOTAFOGO | FICHA TÉCNICA

Data: 17/05/2023

Horário: 21h30

Local: Arena da Baixada (Em Curitiba)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)