Athletico-PR x Botafogo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Athletico-PR e Botafogo se enfrentam na última rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (13). O duelo será às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, no Paraná.

O Furacão busca a vitória para garantir a vaga na disputa pela Libertadores. O time paranaense se manteve no G6, entre as posições com vaga direta no torneio, mas agora se vê ameaçado. A depender da combinação de resultados, o time pode ser passado por Atlético-MG, Botafogo e América.

Em 8º, o Botafogo tem apenas dois pontos a menos que o adversário. O time conquistou vaga na pré da Liberta, mas quer se garantir no torneio. O time carioca não vence em Curitiba há 14 anos em 11 confrontos disputados contra o Furacão.

ONDE ASSISTIR:

Canal do Casimiro na TwitchTV

PALPITES:

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Erick, Fernandinho e Terans; Vitinho, Cuello e Vitor Roque. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Botafogo: Lucas Perri, Daniel Borges, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Patrick de Paula, Lucas Fernandes, Jeffinho e Junior Santos; Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro

FICHA TÉCNICA:

Athletico-PR x Botafogo

Data e hora: 13/11, às 16h (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

