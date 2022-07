Athletico-PR x Atlético-GO: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Athletico-PR entra em campo nesta quarta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), contra o Atlético-GO pela Série A do Brasileirão. A partida será na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.

Na tabela de classificação, o Athletico-PR está em 6º, com 28 pontos. O Atlético-GO é o 18º, com 17.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do serviço de streaming Furacão Live e do canal da Twitch do Casimiro.

Palpites

Escalações

Athletico-PR | Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nico Hernández e Abner; Hugo Moura, Erick e David Terans; Cuello, Canobbio e Pablo. Técnico: Felipão.

Ficha técnica | Athletico-PR x Atlético-GO

Competição : Série A do Brasileiro - 18ª rodada.

: Série A do Brasileiro - 18ª rodada. Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.

Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná. Horário: 19h30 (de Brasília), quarta-feira, 20 de julho.

19h30 (de Brasília), quarta-feira, 20 de julho. Árbitro : Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG). Transmissão: Premiere.

