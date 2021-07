A Taça Libertadores segue com a disputa das oitavas de final nesta terça-feira (20) e tem o duelo entre América de Cali, da Colômbia, e Athletico-PR. A partida ocorre às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba/PR.

O confronto é o segundo entre as duas equipes no processo eliminatório. Na ida, o Furacão venceu por 1 a 0 no estádio Hernán Ramírez Villegas, em Pereiro-COL, e precisa de um empate para se classificar.

O time com melhor placar agregado ao término dos jogos avança às quartas. Em caso de igualdade, regulamento prevê a disputa de pênaltis.

Palpites

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Conmebol TV.

Escalação

A provável escalação do Athletico-PR é: Bento; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas; Christian, Léo Cittadini e David Terans; Nikão, Vitinho e Matheus Babi.

Técnico: Antonio Oliveira

A provável escalação do América de Cali é: Graterol; Arrieta, Marlon Torres, Kevin Andrade, Pablo Ortíz e Héctor Quiñones; Luis Paz, Rodrigo Ureña e Emerson Batalla; Adrián Ramos e Mateo Ortiz.

Técnico: Juan Carlos Osório.

Athletico-PR x América de Cali

Estádio: Arena da Baixada, em Curiitiba/PR.

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (20).

Árbitro: Darío Herrera (ARG).

VAR: Patricio Loustau (ARG).