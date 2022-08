Athletico-PR vence Palmeiras e larga na frente na semifinal da Libertadores

O Athletico-PR largou em vantagem na semifinal da Libertadores ao derrotar o atual campeão Palmeiras na Arena da Baixada, por 1 a 0, na noite desta terça-feira (30). Alex Santana garantiu o triunfo dos paranaenses, que derrubaram a série invicta de 20 partidas do time alviverde como visitante no torneio continental. Os paulistas também viram ruir a sua invencibilidade de 18 jogos na competição. Foi o primeiro revés do técnico português Abel Ferreira fora de casa.

Os dois se reencontram no Allianz Parque na próxima terça (6), às 21h30, para decidir quem será o primeiro finalista da Libertadores. O Athletico-PR joga pelo empate e o Palmeiras, por uma vitória por dois gols de diferença. Caso consiga um simples, a semifinal será decidida nos pênaltis.

Assista aos melhores momentos de Athletico-PR 1x0 Palmeiras

O jogo

O Athletico-PR atuou como Felipão gosta: mostrou eficiência ao converter em gol no início do jogo uma das pouca oportunidades que criou e defendeu-se com competência no restante da partida, inclusive em inferioridade numérica depois que Hugo Moura foi expulso na metade da segunda etapa.

Saiu na frente quem foi mais efetivo. Enquanto o Palmeiras desperdiçou uma chance preciosa com Flaco López aos cinco minutos, de frente com o goleiro, o Athletico-PR mostrou eficácia ao concluir para as redes a única oportunidade que criou na primeira etapa.

Foi um lance que envolveu o talento do jovem Vitor Roque com o faro de gol de Alex Santana. O volante recebeu dentro da área do habilidoso atacante, dominou entre os zagueiros e tocou no canto de Weverton para abrir o placar aos 22.

No segundo tempo, o Palmeiras atacou mais, teve maior volume de jogo, mas mostrou a mesma incompetência nas conclusões diante do ferrolho athleticano. Os paranaense se fecharam ainda mais depois que Hugo Moura levou o segundo amarelo por segurar a bola com a mão. Mesmo com um a menos, sustentaram a vantagem em Curitiba. No Allianz Parque, o atual campeão terá de jogar como tal para derrubar o rival paranaense e ir à final continental.

Ficha técnica | Athletico-PR 1x0 Palmeiras

Competição: Libertadores 2022 | jogo de ida da semifinal

Gol: Alex Santana, aos 22 minutos do primeiro tempo.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).

Cartões amarelos: Zé Rafael e Bruno Tabata (Palmeiras).

Cartões vermelhos: Hugo Moura e Felipão (Athletico-PR).

Local: Arena da Baixada, em Curitiba.

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura, Fernandinho (Léo Cittadini) e Alex Santana (Erick); Vitinho (Pablo), Canobbio (Rômulo) e Vitor Roque (Cuello). Técnico: Felipão.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael (Atuesta) e Raphael Veiga (Bruno Tabata); Rony (Rafael Navarro), Dudu e López (Wesley). Técnico: Abel Ferreira.