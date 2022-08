Athletico-PR muda foco e pode jogar com titulares contra o Ceará; Felipão explica situação

O Athletico-PR mudou o planejamento do elenco após a última rodada da Série A de 2022 e reavalia a estratégia contra o Ceará, no sábado (27), às 21h, na Arena Castelão, pela 24ª rodada. Com o empate para o América-MG em casa, o técnico Felipão cogita usar parte dos titulares diante do Vovô.

Felipão Técnico do Athletico-PR “O Ceará também é um jogo importante. Vamos analisar, ver se vamos levar uma equipe um pouco diferente. Nós tínhamos planejado uma coisa se ganhássemos, não ganhamos. Temos que ver se vamos fazer uma mudança de rota”.

No escopo da comissão técnica, se o time vencesse o América-MG na Arena da Baixada, iria preservar o elenco principal contra o Ceará, inclusive com a viagem ao Nordeste sem Felipão. Com a nova perspectiva, o treinador não deixou claro se segue como ausência para a partida no Castelão.

“Tem duas respostas: se eu não for, não estou dando valor para quem vai. Se eu ficar, é que eu fiquei preparando o time. Se correr o bicho pega, se não correr ele pega também. Vamos estudar e ver o que vamos fazer. Tem uma série de detalhes que temos que analisar”, contou Luiz Felipe Scolari.

Brasileirão x Libertadores

A indefinição do Athletico-PR envolve a participação do clube em duas competições: Brasileirão e Libertadores. Na próxima semana, na terça (30), às 21h30, na Arena da Baixada, diante do Palmeiras, pela semifinal da Libertadores. O torneio é considerado uma prioridade para a equipe.

“Eu pretendo trabalhar muitos aspectos visando o jogo do Ceará. Estamos fazendo uma logística para tentar voltar no sábado, mas acho que não. Vamos observar quem vai para Fortaleza, ver como vamos fazer, e trabalhar essa semana toda, também, em virtude do jogo do Palmeiras. Temos que estudar a melhor fórmula para jogar fora e voltar para cá e ter condições de atuar”, analisou.

Na Série A, o Athletico-PR está na 6ª posição, com 39 pontos. Em caso de vitória, pode entrar no G-4.