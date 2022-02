Athletico-PR acerta contratação de pacotão de reforços com Marlos, Vitor Bueno e Pablo

O Athletico-PR acertou as contratações de mais três reforços para a temporada de 2022: o meia Marlos e os atacantes Pablo e Vitor Bueno. Segundo o ge, o trio será anunciado nos próximos dias.

No mercado, todos estavam com contratos rescindidos. Ao todo, são oito reforços no Furacão para a sequência do ano, os demais são o zagueiro Matheus Felipe, além dos volantes Pablo Siles, Hugo Moura, Matheus Fernandes e Bryan Garcia.

O objetivo do departamento de futebol foi qualificar o sistema ofensivo. Pablo e Vitor Bueno estavam no São Paulo, mas não tinham espaço com o técnico Rogério Ceni. Assim, encerraram o vínculo e buscaram um novo clube para a transferência.

No caso de Marlos, a perspectiva contratual é de produtividade. Brasileiro naturalizado ucraniano, estava no futebol da Ucrânia desde 2011, sendo destaque do Shakhtar Donetsk. Aos 33 anos, é torcedor do Athletico-PR e desejava atuar pelo clube.