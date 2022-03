Athletico-PR encaminha acerto com Marcelo Cirino, ex-Bahia

O Athletico-PR está próximo de um acertoo com o atacante Marcelo Cirino para a temporada de 2022. O atleta ficou livre no mercado após rescindir contrato com o Bahia e deve se apresentar no Furacão nos próximos dias para os exames médicos. A informação é do ge.

A saída do Tricolor foi feita sob alegação de “motivos pessoais”. A decisão ocorre depois do ônibus do time ser alvo de um atentado de torcedores, com uma bomba ferindo o goleiro Danilo Fernandes.

No ano vigente, Cirino participou de oito jogos e marcou dois gols. A chegada do Esquadrão foi no fim de 2021, quando deixou o Chongqing Dangdai, da China. Antes, o atleta estava no próprio Athletico-PR.

Revelado na base do time paranaense, tem passagens por equipes como Vitória-BA, Flamengo e Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. Aos 30 anos, atua tanto pelos lados como centralizado no ataque.

