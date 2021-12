Athletico-PR e Palmeiras empatam sem gols na Arena da Baixada

Athletico-PR e Palmeiras empataram sem gols nesta segunda-feira (6), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O empate assegurou a permanência do Furacão na elite do futebol nacional na próxima temporada. A equipe de Alberto Valentim chegou aos 46 pontos, ocupando a 14ª colocação. O Palmeiras, por sua vez, figura na 3ª colocação, com 63 pontos, não podendo mais ser ultrapassado por Corinthians ou Fortaleza.

As equipes voltam a campo na quinta-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília). O Athletico-PR visita o rebaixado Sport, na Arena Pernambuco, enquanto o Palmeiras recebe o Ceará, na Arena Barueri.