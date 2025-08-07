Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Athletico Paranaense demonstra interesse na contratação de Zé Welison

Furacão disputa a Série B do Brasileiro

Escrito por
Vladimir Marques e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:43)
Jogada
Legenda: Zé Welison em ação pelo Fortaleza
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Athletico Paranaense tem interesse na contratação de Zé Welison, volante do Fortaleza. A informação é da repórter Fernanda Alves, da Verdinha.

Como Zé Welison já atuou em 9 jogos na Série A, ele não pode mais se transferir para times da mesma divisão. O Vitória tentou a contratação dele antes do volante completar o limite de jogos pela Série A, mas ele optou por permanecer. Mas como o Furacão está na Série B, ele estaria apto para jogar na competição.

Recentemente, o Athletico negociou a contratação de outro volante leonino, Lucas Sasha, mas não teve sucesso.

O time paranaense está em 11º da Série B com 26 pontos, 7 do G4. Na Copa do Brasil, está nas quartas de final após eliminar o São Paulo.

Duração do contrato

O contrato de Zé Welison com o Fortaleza vai até o fim de 2026, portanto, caso o Furacão queira contratá-lo, precisa recompensar financeiramente. Uma contratação por empréstimo também não está descartada.

O volante fez 24 jogos pelo Fortaleza na temporada, mas apenas 12 como titular. Ele marcou um gol.

Assuntos Relacionados

Jogada

Athletico Paranaense demonstra interesse na contratação de Zé Welison

Furacão disputa a Série B do Brasileiro

Vladimir Marques e Fernanda Alves Há 30 minutos
Foto de João Fonseca busca virada e estreia com vitória sobre chinês no Masters de Cincinnati

Jogada

João Fonseca busca virada e estreia com vitória sobre chinês no Masters de Cincinnati

Tenista brasileiro sofreu no início da partida mas conseguiu o triunfo

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo Há 1 hora
Vina acena para a torcida do Ceará no Aeroporto

Jogada

Entenda o que falta para o meia Vina ser regularizado pelo Ceará; veja bastidores

Vina disse estar “cansado” em sua entrevista coletiva de apresentação no Vovô

Daniel Farias 07 de Agosto de 2025
Foto de Fortaleza e Mirassol

Jogada

CBF altera data do confronto entre Fortaleza e Mirassol pela Série A do Campeonato Brasileiro

O confronto é válido pela 21ª rodada do campeonato nacional

Samir de Carvalho* 07 de Agosto de 2025

Jogada

Bola de Ouro 2025: veja todos os finalistas indicados ao prêmio

Times, técnicos e jogadores brasileiros estão entre os indicados pela France Football

Daniel Farias 07 de Agosto de 2025
Foto de Marlon Freitas, jogador do Botafogo, deixa jogo de ambulância e é desfalque contra o Fortaleza

Jogada

Jogador do Botafogo deixa jogo de ambulância e é desfalque contra o Fortaleza; veja vídeo

Marlon Freitas caiu desacordado após sofrer uma concussão cerebral na Copa do Brasil

Daniel Farias 07 de Agosto de 2025