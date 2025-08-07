Athletico Paranaense demonstra interesse na contratação de Zé Welison

O Athletico Paranaense tem interesse na contratação de Zé Welison, volante do Fortaleza. A informação é da repórter Fernanda Alves, da Verdinha.

Como Zé Welison já atuou em 9 jogos na Série A, ele não pode mais se transferir para times da mesma divisão. O Vitória tentou a contratação dele antes do volante completar o limite de jogos pela Série A, mas ele optou por permanecer. Mas como o Furacão está na Série B, ele estaria apto para jogar na competição.

Recentemente, o Athletico negociou a contratação de outro volante leonino, Lucas Sasha, mas não teve sucesso.

O time paranaense está em 11º da Série B com 26 pontos, 7 do G4. Na Copa do Brasil, está nas quartas de final após eliminar o São Paulo.

Duração do contrato

O contrato de Zé Welison com o Fortaleza vai até o fim de 2026, portanto, caso o Furacão queira contratá-lo, precisa recompensar financeiramente. Uma contratação por empréstimo também não está descartada.

O volante fez 24 jogos pelo Fortaleza na temporada, mas apenas 12 como titular. Ele marcou um gol.