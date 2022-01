Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir, horário, palpites e escalações

Em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei, o Athletic Bilbao recebe o Barcelona nesta quinta-feira (20), às 17h30 (horário de Brasília), no estádio San Mamés. As equipes vêm em busca de um novo fôlego para a temporada após serem derrotadas pelo Atlético de Madrid e o Real Madrid na Supercopa da Espanha, respectivamente.

A disputa promete ser forte, já que são as duas maiores vencedoras da competição. Em caso de empate, haverá pênaltis. Em jogos recentes, os times empataram em 1 a 1 no primeiro turno da La Liga, também na casa dos Leões. Mas na Copa do Rei, a disputa pelo título de 2021 favoreceu a equipe comandada por Xavi Hernández, que venceu por 4 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletic Bilbao

Agirrezabala; Alex, Vivian, Martinez e Lekue; Nico Williams, Nolaskoain, Vesga e Serrano; Raúl Garcia e Berenguer. Desfalques: Unai Núñez, Unai Vencedor and Asier Villalibre (machucados). Técnico: Marcelino

Barcelona

Neto; Alves, Mingueza, Lenglet e Alba; Nico, Busquets e Frenkie de Jong; Ferran Torres, Luuk de Jong e Fati. Desfalques: Samuel Umtiti, Eric Garcia e Sergi Roberto (machucados). Técnico: Xavi

FICHA TÉCNICA:

Athletic Bilbao x Barcelona

Data e horário: 20/1, às 17h30

Local: Estádio San Mamés, em Bilbao (Espanha)

Onde assistir: ESPN e Star+

