Ataque e defesa em equilíbrio marcam campanha do Fortaleza na Série A; veja números

Em grande momento na temporada após chegar à final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza iniciou o segundo turno da Série A com tudo. O Leão tem a melhor campanha do returno, com 16 pontos conquistados em sete jogos já disputados. Ao todo, foram cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. Os bons números são reflexo do equilíbrio entre o ataque e a defesa da equipe. Desde a 18ª rodada, o time de Juan Pablo Vojvoda é o que mais cria chances de gol e menos cede oportunidades ao adversário.

O levantamento foi divulgado no perfil 'Vasco Analytics' no Twitter. Os dados foram obtidos a partir a média dos Gols esperados (xG) e dos Gols esperados cedidos das equipes. Dentre os 20 clubes, o Tricolor do Pici tem o segundo melhor ataque e a quarta melhor defesa no período. O Fortaleza se encontra na categoria criam muito/cedem pouco, com mais de 1,6 gols a favor e apenas 0,9 cedidos esperados por jogo.

🔎 | QUAIS TIMES DESEMPENHAM MELHOR DESDE O FIM DA JANELA DE TRANSFERÊNCIAS?



🎯 Podemos responder a essa questão analisando a média dos Gols esperados criados (xG) e dos Gols esperados cedidos dos times desde a rodada 18.



💢 Vasco é o 3° MELHOR ATAQUE e a 14ª MELHOR DEFESA!



🧵 pic.twitter.com/ABqlTZbRhp — Vasco Analytics (@Vasco_Analytics) September 25, 2023

O QUE É O xG?

Os gols esperados (xG) são uma métrica utilizada para mensurar o desempenho do time de futebol e do atleta. Ele pode ser usado para representar a probabilidade de uma oportunidade de gol que pode resultar em um gol.

O xG (Gols esperados) é uma métrica que avalia a qualidade das chances que cada time possui em determinado jogo ao medir quantas chances similares a um certo chute se convertem em gols. pic.twitter.com/KllMckgRxS — Vasco Analytics (@Vasco_Analytics) September 25, 2023

ATACANTES VOLTAM A MARCAR

Após um período de duras críticas pela falta de gols, os atacantes tricolores voltaram a balançar as redes na Série A. Lucero, com sete gols, e Thiago Galhardo, com quatro, lideram a artilharia do Leão na competição. Os dois também são os artilheiros da equipe na temporada, com 21 e 16 gols, respectivamente.

Além deles, Silvio Romero, que hoje é considerado a terceira opção de Vojvoda, tem nove gols na temporada e é o quarto atleta com mais bolas na rede. No entanto, na Série A, são apenas dois tentos marcados.