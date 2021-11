Atalanta x Manchester United: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Em má fase no Campeonato Inglês, o Manchester United, do craque Cristiano Ronaldo, vive outra atmosfera na Uefa Champions League. Nesta terça-feira (2), às 17h, em Bérgamo, na Itália, o time inglês defende a liderança do Grupo F contra a Atalanta.

A partida terá transmissão do SBT, TNT e HBO Max.

O time do técnico Gunnar Solskajer quer mostrar serviço, mesmo fora de casa. Para isso, terá força máxima para o confronto, sem nenhum desfalque por lesão ou suspensão. Se vencer, a equipe inglesa fica cada vez mais próxima da classificação e abre 5 pontos para o 3º colocado, no caso a Atalanta, praticamente assegurando passagem de fase.

Já a equipe do Gian Piero Gasperini precisa somar pontos para ultrapassar o Villarreal, atual segundo colocado no grupo. O time espanhol enfrenta o Young Boys na outra partida da chave.

A equipe italiana, entretanto, tem várias ausências. Berat Djimsiti, Robin Gosens, Rafael Toloi, Matteo Pessina e Hans Hateboer (machucados) não jogam.

Prováveis escalações

ATALANTA (Técnico: Gian Gasperini)

Musso; Lovato, Demiral e De Roon; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners e Maehle; Ilicic, Zapata e Pasalic

MANCHESTER UNITED (Técnico: Gunnar Solskjaer)

De Gea; Lindelof, Varane e Maguire; Wan-Bissaka, Bruno Fernandes, McTominay, Fred e Shaw; Cristiano Ronaldo e Rashford

Ficha técnica

Atalanta x Manchester United

Data e horário: 2/11/2021, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo (ITA)

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

