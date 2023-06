Atacantes do Fortaleza estão entre os jogadores da Série A com mais participações em gols

Os atacantes Thiago Galhardo e Juan Martín Lucero, destaques do Fortaleza na temporada de 2023, estão entre os jogadores da Série A do Brasileirão com mais gols marcados e mais participações em gols na atual temporada. Juntos, os dois jogadores do Leão do Pici somam 27 gols marcados em 2023.

De acordo com informações divulgadas pelo portal SofaScore, tanto Thiago Galhardo como Juan Martín Lucero estão no top-10 de jogadores da Série A do Brasileirão com mais gols marcados na temporada 2023. Galhardo é o sétimo colocado, com 14 gols marcados, enquanto Lucero é o décimo colocado, somando 13 gols.

Jogadores da Série A com mais gols marcados na temporada 2023! 🎯 pic.twitter.com/DDnqjFuQAn — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) June 15, 2023

Ainda de acordo com o levantamento do SofaScore, o atacante argentino Juan Martín Lucero também integra o top-10 de jogadores da Série A do Brasileirão com mais participações em gols na temporada 2023. O jogador de 31 anos, que chegou ao Pici nesta temporada, é o sétimo colocado no quesito, com 19 participações em gols em 2023.

Jogadores da Série A com mais participações em gols na temporada 2023! 🔥 pic.twitter.com/tMWgQIMCEC — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) June 15, 2023

O Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira (21), quando enfrenta o Cruzeiro, pela 11ª rodada da elite do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela de classificação, com 14 pontos conquistados após dez rodadas de competição.

