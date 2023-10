Atacantes do Ceará encontram dificuldades para balançar as redes na Série B; veja números

Dono apenas do 11º melhor ataque da Série B, o Ceará tenta melhorar o retrospecto dos seus atacantes diante do Sampaio Corrêa, neste sábado (14). Dos 32 gols marcados em 31 partidas na competição, 21 foram assinalados pelas opções do setor ofensivo.

Importante na conquista do tricampeonato da Copa do Nordeste, Erick é quem puxa artilharia do time na segundona. O camisa 11 alvinegro soma 10 gols, dois a menos que Gustavo Coutinho, do Atlético-GO, que lidera o ranking na competição.

Veja também

Ao tirarmos Erick da lista de atacantes do Ceará que fizeram gols na Série B, sobram 11 tentos, divididos assim: Vitor Gabriel, que está no futebol coreano, com quatro gols, Nícolas e Barletta somam três gols, cada, e Saulo Mineiro marcou uma vez.

Nícolas não marca desde a 16ª rodada, quando o Vozão aplicou 3 a 0 sobre o Botafogo-SP. O último tento assinalado por Barletta é mais recente, foi quando o Ceará fez diante do Criciúma, na rodada 26.

Legenda: Em 12 jogos na Série B pelo Ceará, o atacante Guilherme Bissoli ainda não balançou as redes Foto: Kid Junior/SVM

Com apenas um gol desde seu retorno do futebol japonês, Saulo Mineiro deu esperança à nação alvinegra ao marcar na sua reestreia pelo Vozão, contra o ABC, na 22ª rodada.

Além disso, os outros cinco atacantes no elenco do Ceará não conseguiram balançar as redes adversárias na competição. Janderson, Guilherme Bissoli, Cléber, Erick Pulga e Pedrinho ainda não fizeram gols na Série B.

ARTILHARIA DO CEARÁ NA SÉRIE B

Erick - 10 gols Vitor Gabriel - 4 gols Nicolas - 3 gols Chrystian Barletta - 3 gols Jean Carlos - 2 gols Léo Santos - 2 gols Willian Maranhão - 1 gol David Ricardo - 1 gol Luiz Otávio - 1 gol Guilherme Castilho - 1 gol Chay - 1 gol Saulo Mineiro - 1 gol Tiago Pagnussat - 1 gol