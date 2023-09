Atacante Walter tem contrato rescindido após atuar 12 minutos por clube gaúcho

Poucos dias após ser contratado, o atacante Walter, de 34 anos, teve o contrato rescindido, em comum acordo, pelo São Borja, clube que disputa a terceira divisão do Rio Grande do Sul. O anúncio aconteceu após o atacante estrear, saindo do banco, e perder um pênalti de cavadinha.

Walter foi dispensado na noite da última terça-feira (26) após duas semanas no clube gaúcho e pouco mais de dez minutos jogados pelo São Borja. Apesar do pênalti desperdiçado, o São Borja venceu o Santo Ângelo por 4 a 0.

“O Esporte Clube São Borja comunica que chegou a um acerto para a rescisão de contrato em comum acordo com o centroavante Walter. O clube agradece ao jogador e deseja sorte em sua sequência na carreira”, diz a nota emitida pelo time gaúcho.

Neste ano, Walter teve outra passagem pelo futebol gaúcho. Pelo Pelotas, o atacante disputou cinco jogos na segunda divisão do campeonato local, não marcando nenhum gol.