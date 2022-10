Atacante Walter abandona futebol e disputará campeonato de Fut7 por equipe de Recife

O atacante Walter, com passagens por Goiás, Fluminense e Athletico-PR, além de outras equipes do futebol nacional e internacional, trocará o futebol de campo de grama natural pelo society. Aos 33 anos, o atleta foi anunciado pelo SA Betesporte, equipe de Futebol 7 de Pernambuco, no Recife.

O anúncio foi realizado nas redes sociais do clube pernambucano. O vínculo será até o final da temporada. Neste ano, Walter atuou por Santa Cruz, Amazonas e Goiânia, com 16 partidas disputadas e três gols assinalados, além de uma assistência, todas pela equipe coral.

“Estou muito feliz em aceitar este desafio em minha carreira. O SA Betesporte é um clube com pouco mais de um ano de fundação, mas mesmo assim, com uma das melhores estruturas do Futebol 7 brasileiro e essa estrutura que me 'encheu os olhos'. Darei o meu melhor para me destacar e ajudar nesse projeto tão ambicioso”.

Pela equipe pernambucana, Walter disputará a fase final do Estadual, a Liga das Américas, a ser disputada no Chile entre 4 e 6 de novembro, e fase final da Liga Nacional, no Rio de Janeiro, entre 12 e 15 de novembro.

