Atacante uruguaio Luis Suárez recebe proposta de clube brasileiro

O Grêmio tem interesse na contratação do experiente atacante uruguaio Luis Suárez e apresentou uma proposta oficial ao jogador de 35 anos. A expectativa da equipe gaúcha é de conseguir fechar a contratação do jogador ainda esta semana, com Suárez assinando um contrato válido por dois anos. As informações foram divulgadas pelo GE.

Apesar do interesse do Imortal e da proposta oficial apresentada ao jogador, ainda não houve nenhum desfecho na negociação, que segue em aberto. Ainda de acordo com a reportagem do GE, o Grêmio precisou fazer uma série de ajustes financeiros para conseguir formalizar a proposta ao uruguaio.

CARREIRA DE SUÁREZ

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, Luis Suárez foi ainda jovem para o futebol europeu. No Velho Continente, ele acumula passagens por clubes como Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid. O currículo do atacante é recheado de conquistas relevantes, como uma Liga dos Campeões da Europa e cinco edições do Campeonato Espanhol.

Em 2022, Suárez retornou ao futebol sul-americano. Ele acertou com o Nacional, clube uruguaio que o revelou. Com a camisa da equipe, foram 16 jogos e oito gols na temporada. Ele chegou inclusive a enfrentar uma equipe brasileira: o Atlético-GO, nas quartas de final da Copa Sul-Americana.