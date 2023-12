Atacante Saulo Mineiro recebe sondagens, mas tem interesse em permanecer no Ceará

Com menos de seis meses de retorno ao futebol brasileiro e após 14 partidas disputadas na Série B de 2023, o atacante Saulo Mineiro, do Ceará, despertou interesse de algumas equipes nacionais neste momento aquecido de mercado, mas ainda não há propostas pelo jogador alvinegro.

Veja também

O Diário do Nordeste apurou que três equipes da Série A e cinco da Série B fizeram sondagens junto ao staff de Saulo, mas nenhuma evoluiu para negociação até o momento. O Sport-PE foi uma das equipes a conversar com representantes do atacante, mas as tratativas não seguiram adiante, pelo menos por enquanto.

O vínculo de Saulo com o Ceará vai até dezembro de 2026. O Vovô fez um investimento de 600 mil dólares (R$ 3 milhões, na época) para adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta, porém, a atual diretoria de futebol do Alvinegro afirma que qualquer jogador que tenha contrato com o clube é negociável, desde que a proposta seja interessante.

Saulo, no entanto, tem desejo de permanecer no Ceará. Além de ser identificado com o time cearense e se adaptar bem à cidade de Fortaleza, o atacante tem gratidão pelo esforço que o Vovô fez para repatria-lo, pelo carinho da torcida e pela história que tem na equipe (Saulo fez uma operação no coração, após exames médicos do clube detectarem problemas).

De férias, o jogador aguarda o início dos trabalhos remotos, a partir do dia 26 de dezembro. Na Série B deste ano, ele fez apenas um gol nos 14 jogos que disputou.