Atacante Rodrygo está entre os novos infectados do Real Madrid no surto de Covid-19; veja lista

O atacante Rodrygo é o segundo brasileiro a testar positivo para a Covid-19 no Real Madrid nos últimos dias. Após o compatriota Marcelo e o croata Modric serem diagnosticados, o clube anunciou mais cinco casos, sendo um na comissão técnica.

"O Real Madrid comunica que nossos jogadores Asensio, Bale, Lunin e Rodrygo, e nosso 1º assistente técnico, Davide Ancelotti, deram resultado positivo para a covid-19", informou a equipe nesta quinta-feira (16).

O Real Madrid não informou se os jogadores estão assintomáticos, mas todos vão passar por regime de isolamento de 14 dias. O surto no plantel pode ser oriundo do clássico com o rival Atlético de Madrid, no domingo passado, já que Oblak e Koke entraram em campo pela equipe adversária com sintomas como gripe e febre.

Infectados em surto de Covid-19 no Real Madrid

Marcelo (lateral esquerdo)

Rodrygo (atacante)

Asensio (atacante)

Modric (volante)

Lunin (goleiro)

Davide Ancelotti (1º assistente técnico)

Legenda: A última partida do Real Madrid foi contra o Atlético de Madrid, em clássico no último domingo (12) Foto: Oscar Del Pozo / AFP

Todos os jogadores do Real estiveram no Santiago Bernabéu no fim de semana. Modric e Asensio iniciaram o clássico, enquanto o brasileiro Rodrygo entrou no 2º tempo. Marcelo, Lunin e Bale não saíram da reserva.

O Real investiga a origem dos casos e está avaliando os demais jogadores para ver se existem novos infectados no grupo. Os testes serão diários. A equipe volta a campo no próximo domingo (19), em casa, diante do Cádiz, pelo Campeonato Espanhol.

