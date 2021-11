Atacante Robson volta a treinar, viaja e será opção do Fortaleza contra o Corinthians

Apesar dos vários desfalques, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem ao menos uma boa notícia para montar o Fortaleza para o duelo contra o Corinthians. O atacante Robson voltou a treinar, viajou com a delegação leonina e é opção para a partida.

Ele se recuperou de entorse no tornozelo direito e já retomou os treinamentos com bola, participando da preparação para o confronto contra o Timão. O embarque do Fortaleza para São Paulo ocorreu na tarde desta sexta-feira (5), véspera da partida.

Robson havia se lesionado na vitória por 3 a 0 contra o Athletico-PR, no dia 23 de outubro, e ficou fora do jogo de volta contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, e também na derrota por 2 a 1 para o América-MG, na última rodada.

Com 13 gols, ele está empatado com David na artilharia do Fortaleza nesta temporada. Além disso, tem ainda seis assistências, totalizando 19 participações diretas em gols do Tricolor em 2021.