Atacante Robson é regularizado pelo Fortaleza e deve estrear no sábado, contra o Sampaio Corrêa

O técnico Enderson Moreira ganhou mais uma opção para montar o sistema ofensivo do Fortaleza o restante da temporada. O atacante Robson, recém-contratado, foi regularizado e com isso fica à disposição do treinador leonino para a partida contra o Sampaio Corrêa, no próximo sábado (6), às 20h30min, em São Luís.

Como teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (3), ele não poderá jogar contra o CRB, em partida que marca a estreia do Tricolor na temporada.

Porém, é grande a possibilidade de jogar contra o time maranhense, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. Se não como titular, entrando no decorrer da partida.

Robson já vem treinando com o elenco do Leão do Pici desde o início da semana e a parte física não será problema, tendo em vista que o atleta vinha atuando pelo Coritiba na Série A do Campeonato Brasileiro até semana passada.

Aos 29 anos, o atacante estava no Coxa desde 2019. Na ocasião, disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série A. Em 21 jogos, todos como titular, anotou 8 gols. Em 2020, disputou a Primeira Divisão e também marcou 8 gols em 32 jogos, sendo 29 como titular.