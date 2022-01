Atacante que já defendeu a Seleção Italiana foi oferecido ao Fortaleza, diz Paz

O atacante italiano Sebastian Giovinco foi oferecido ao Fortaleza. A informação foi divulgada pelo próprio presidente do clube, Marcelo Paz. O dirigente contou que entre os nomes estrangeiros, o atleta foi mencionado, mas o Tricolor não abriu negociação.

“Chegou para a gente o nome do Giovinco, que está sem clube, não joga desde maio, se não me engano. Este a gente nem abriu negociação, apenas chegou o nome e a possibilidade” contou Paz em entrevista ao Central do Mercado, do ge.

Aos 34 anos, Giovinco tem passagem vitoriosa pela Seleção Italiana. Entre os principais títulos estão as Olimpíadas de 2008, a Eurocopa de 2012 e a Copa das Confederações em 2013 pela azzurra. O atacante é cria da base da Juventus e tem passagens por Empoli, Parma, Toronto FC e Al Hilal, seu atual clube.