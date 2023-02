Atacante Martín Lucero está regularizado no BID e pode estrear pelo Fortaleza

O atacante Lucero está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O atleta era o último reforço do Fortaleza com a pendência. A publicação foi feita na manhã desta terça-feira (31) no portal da entidade. O argentino é um dos principais nomes do time para a temporada de 2023 e já está apto a estrear pela equipe.

O jogador chegou em definitivo e tem contrato até o fim de 2025. O clube adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador.

Legenda: Lucero está regularizado no BID. Foto: Reprodução/CBF

Antes de chegar ao Tricolor, o jogador de 31 anos atuou em 39 partidas pelo Colo-Colo em 2022. Ao todo, ele marcou 24 gols e deu 6 assistências. O jogador também passou pelo Defensa y Justicia, Sportivo Belgrano, Independiente, Johor FC (MAL), Tijuana (MEX), Godoy Cruz e Vélez Sarsfield.



FICHA TÉCNICA

Nome: Juan Martín Lucero (Lucero)

Idade: 31 anos (30/11/1991)

Posição: Atacante

Títulos: Liga Chilena (2022) e Supercopa do Chile (2022)

Clubes: Defensa y Justicia, Sportivo Belgrano, Independiente, Johor FC (MAL), Tijuana (MEX), Godoy Cruz e Vélez Sarsfield, Colo-Colo e Fortaleza