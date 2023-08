Atacante Machuca é apresentado no Fortaleza e brinca: ‘Sou melhor que Moisés’

Em tom de brincadeira, foi dessa forma que Machuca encerrou a coletiva. O jogador é um dos principais nomes para substituir Moisés, que atuou com a camisa do Fortaleza em 85 partidas, marcando 21 gols e distribuindo nove assistências.

Ainda na entrevista, Machuca tentou amenizar a negociação conturbada e com bastidores polêmicos entre o Fortaleza e seu ex-clube, o Unión Santa Fé. Em um dos episódios, o jogador optou por não viajar com sua equipe no confronto diante do Vélez Sarsfield pelo Campeonato Argentino.