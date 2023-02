Atacante Jô aciona Ceará na Justiça do Trabalho e pede R$ 1,18 milhão

O atacante Jô entrou na Justiça do Trabalho contra o Ceará e pede R$ 1,18 milhão por atraso de salário. O atacante jogou em parte da temporada passada, disputando 11 partidas e marcando dois gols.

Outros jogadores, como o volante Richard Coelho e atacante Iury Castilho, também teriam entrado na Justiça do Trabalho em ações semelhantes.

Jô e Iury Castilho já deixaram o clube após o rebaixamento para a Série B, enquanto Richard Coelho tem contrato vigente mas não se apresentou ao Alvinegro

Resposta do Ceará

Em resposta do Departamento Jurídico do Ceará ao Sistema Verdes Mares, o clube afirmou já foi intimado no processo movido pelo atleta Jô. Sobre os atletas Iury Castilho e Richard Coelho (que também teriam colocado o clube na justiça), o clube afirmou que ainda não foi notificado. De toda forma, segundo o clube qualquer ponderação será feita apenas nos autos processuais.