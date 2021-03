Atacante Jael fica fora da relação e desfalca o Ceará contra o CSA

O técnico Guto Ferreira tem um desfalque certo para montar o Ceará visando a partida desta quarta-feira (31), contra o CSA, pela Copa do Nordeste. O atacante Jael está fora da relação para o jogo e não poderá atuar contra o time alagoano, às 19h30min, na Arena Castelão.

De acordo com o repórter Déo Luís, da Rádio Verdes Mares, o camisa 9 do Vovô está entregue ao Departamento Médico do clube e, por isso, fica fora do confronto, que pode encaminhar a classificação do Alvinegro para a próxima fase da competição.

Uma hora antes do início da partida, quando divulgar a escalação para o confronto, o clube detalhará a situação do centroavante.

Jael marcou o gol do empate do Ceará contra o Botafogo-PB, na última quinta-feira (25), e havia expectativa que ele pudesse até mesmo iniciar o jogo como titular. Com isso, Cléber e Felipe Vizeu são as opções para a posição.