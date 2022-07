Atacante Iñaki Williams, do Bilbao, anuncia que defenderá seleção ganesa

O atacante Iñaki Williams, do Athletic Bilbao, anunciou nesta terça-feira nas redes sociais sua decisão de defender a seleção de Gana, classificada para a Copa do Mundo de 2022.

Nascido em Bilbao, mas de origem ganesa, Iñaki, cujo irmão Nico também é jogador do Athletic, não poderá mais ser convocado para a seleção da Espanha, com quem disputou apenas um jogo, amistoso, contra a Bósnia em 2016.

O jogador fez um post para anunciar a decisão

"Sinto que chegou o momento de me encontrar com minhas raízes, comigo mesmo e com tudo o que a África e Gana significam para minha família e para mim", disse o jogador em um vídeo publicado em suas redes.

"A partir de hoje, defenderei a camisa de Gana, com meus valores como bandeira, me esforçando ao máximo a cada minuto e dando sempre o melhor de mim. Sou mais um dos 'The Black Stars'", concluiu.

Adversários

Caso seja convocado para o Mundial do Catar, Iñaki Williams enfrentará Portugal, Uruguai Coreia do Sul, adversários da seleção ganesa no Grupo H.

