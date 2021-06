Atacante Hulk, do Atlético-MG, se envolve em acidente com motociclista em Belo Horizonte

O atacante Hulk, do Atlético-MG, se envolveu em um acidente com um motociclista na manhã desta terça-feira (29) em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a assessoria do atleta, todos os envolvidos no acontecido passam bem. A Polícia Militar da cidade informou que não foi registrado boletim de ocorrência.

A colisão teria acontecido próximo a um outlet da região. O motociclista chocou-se contra o carro de Hulk, mas saiu pilotando a moto, após acerto entre às partes. Após o acidente, o atacante do Atlético-MG publicou uma foto com sua esposas nas redes sociais, com a frase: “Sempre protegidos por Deus”.

Legenda: Hulk e sua esposa em postagem nas redes sociais pós-acidente com motociclista Foto: Reprodução/Instagram

O Atlético-MG volta a campo nesta quinta-feira (1) diante do Atlético-GO, no Mineirão, em duelo válido pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante Hulk está relacionado para a partida e deverá figurar entre os titulares de Cuca.