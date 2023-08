Atacante Gustavo, ex-Fortaleza, troca camisa com Neymar em amistoso internacional

A equipe do Paris Saint Germain fez nesta quarta-feira (2), um jogo amistoso na Coreia do Sul, contra o Jeonbuk Motors e conseguiu sua primeira vitória nessa sequência de jogos amistosos, pelo placar de 3 a 0, no Estádio Busan Asiad. Um fato curioso para os torcedores do Fortaleza, foi o encontro e a troca de camisas entre Neymar e Gustagol, atacante do time da Coreia. O momento foi registrado e compartilhado por Gustavo, em suas redes sociais.

Gustavo marcou seu nome na equipe do Fortaleza, em 2018, quando chegou por empréstimo do Corinthians, a pedido do técnico Rogério Ceni. Pela equipe cearense, Gustagol marcou 30 gols e sagrou-se artilheiro do Campeonato Cearense e artilheiro do Brasil. Além do título de Campeão Brasileiro da Série B naquele ano.

Confira o momento:

O próximo jogo do PSG é pela Ligue 1, contra o Lorient, no Parque dos Príncipes às 16 horas de Brasília, em um sábado (12). Já o Jeonbuk Motors encara a equipe do Incheon United, pela K League 1, no domingo (6) às 7 horas de Brasília, no Estádio Jeonju World Cup.