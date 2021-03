Atacante Gustavo Coutinho vê recomeço e espera mais chances no Fortaleza

O atacante Gustavo Coutinho é uma das gratas surpresas do Fortaleza na temporada 2021. Em três jogos, ele marcou um gol e deu duas assistências. O gol marcado no último sábado, na vitória diante do 4 de Julho no Piauí por 2 a 1 pela Copa do Nordeste, dá mais confiança a ele para mais oportunidades com o técnico Enderson Moreira. As assistências foram diante do Sampaio Corrêa na 2ª rodada e também contra o 4 de Julho no último sábado.

"É um gol que representa muita coisa. É um novo ciclo, que eu buscava desde 2019, após as pequenas oportunidades que eu tive. Começar alguns jogos como titular e marcar gol, ajudar a equipe do Fortaleza com assistências de deixa muito feliz e confiante".

Novo Ciclo

Coutinho fala em novo ciclo por não ter tido tantas oportunidades no clube em 2019. Contratado para o time sub-20 em 2018, o jogador teve boas atuações na Copa do Nordeste da categoria, da qual foi campeão, e na Copa Fares Lopes. Acabou sendo integrado pelo então técnico Rogério Ceni para o profissional na Série B e durante toda a temporada de 2019, mas com raras oportunidades.

Foi quando ele foi emprestado para a Cabofriense/RJ em 2020. Lá, ele anotou 13 gols em 22 jogos, sendo um dos destaques da Série D do Brasileiro pela equipe da Região dos Lagos.

Para ele, a experiência foi vital para retornar um jogador melhor para o Fortaleza.

"A passagem diferencia demais pela experiência. Amadureci em termos de jogo, e sei que não vai aparecer muitas chances de gol, mas quando aparecer uma ou dias eu tenho aproveitar ao máximo as que aparecem. O Enderson tem me oportunizado após meu retorno e espero ajudar ainda mais o Fortaleza".

Centroavante de origem, o jogador também pode atuar como ponta, como mostrou nos jogos que fez na temporada 2021. Ele acredita que a versatilidade pode facilitar sua escolha por parte e Enderson Moreira.

"Eu sou um jogador que também gosto de sair da área, de dar mobilidade para a equipe. Acredito que isso confunda um pouco a marcação. Me sinto à vontade para jogar fixo ou saindo para jogar e isso pode ajudar o Enderson".