Atacante Guerrero se envolve em acidente de trânsito em Porto Alegre

O atacante Paolo Guerrero, do Internacional, se envolveu em um acidente de trânsito nesta quarta-feira, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O atleta não se feriu, mas duas pessoas apresentaram ferimentos leves.

O veículo de Guerrero, um Porsche Panamera, colidiu em um Volkswagen SpaceFox, segundo informações da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), responsável pelo controle do trânsito de Porto Alegre.

O socorro às vítimas foi feito por duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com suporte da Brigada Militar.

Legenda: Guerrero participou de treinamentos na manhã desta quarta-feira (18) Foto: Divulgação/Internacional

A assessoria do atacante informou que Guerrero prestou socorro aos ocupantes do outro veículo até a chegada das ambulâncias. Por nota, o Internacional confirmou que o peruano está bem.

Nota do Internacional

O atleta Paolo Guerrero sofreu um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira. Seu veículo foi atingido por outro carro que perdeu o controle e invadiu a faixa contrária. Guerrero está bem e foi liberado do local após a chegada das autoridades e feitos os devidos registros do acidente.

