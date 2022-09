Atacante ex-Ceará tem celular 'desaparecido' em comemoração do Vitória; clube pede devolução

A festa do Vitória-BA em comemoração ao acesso à Série B do Brasileiro terminou de uma forma lamentável para um velho conhecido do futebol cearense: o atacante Rodrigão, ex-Ceará. O centroavante denunciou nas redes sociais que teve o celular roubado após contato com torcedores na chegada ao aeroporto.

“Não sou muito de ficar postando vídeo, mas aconteceu uma coisa lamentável comigo ontem no aeroporto. Roubaram meu telefone. Triste por isso ter acontecido naquela muvuca, mas feliz pelo acesso. Quem tem meu contato, favor não mandar mensagem porque roubaram”, declarou em vídeo.

A situação também foi exposta pelo clube. Em mensagem para a torcida no Twitter, o Vitória-BA informou que Rodrigão ‘perdeu’ o aparelho e solicitou a sua devolução na reapresentação do elenco.

Festa da torcida

O Vitória-BA organizou uma grande festa com os jogadores e a torcida para comemorar o acesso. Denominado de ‘aeronego’, o festejo teve início com uma grande recepção aos atletas no aeroporto.

Na sequência, uma carreata foi organizada até o estádio Barradão, a casa do time. O local recebeu um trio elétrico e contou com música ao vivo, se alongando até o fim do dia, no último domingo (25).

O Vitória-BA conquistou classificação no sábado (24), ao empatar com o Paysandu, fora de casa, pelo Grupo C da 2ª fase. No chave, não avançou ao mata-mata, mas ficou na 2ª posição, atrás apenas do ABC. Além do time nordestino e do potiguar, as vagas foram de Mirassol e Botafogo-SP.

