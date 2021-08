Atacante Erick é regularizado e pode estrear pelo Ceará no domingo (8)

O atacante Erick teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quarta-feira (4) e está regularizado pelo Ceará. Com isso, deve fazer a estreia no domingo (8), às 18h15, contra o Atlético/GO no Castelão, pela Série A do Brasileiro, pela 15ª rodada.

O jogador de 23 anos chega em definitivo do Braga/POR até 2023, depois de uma temporada de destaque no Náutico por empréstimo. As atuações no Timbu na Série B chamaram a atenção de clubes da Série A, como o Vovô, o Internacional e a Chapecoense, com o Alvinegro superando a concorrência.

Erick foi apresentado no dia 27 de julho, mas como tratava-se de uma transferência internacional, ele só poderia ser inscrito a partir do dia 2, quando a janela abria.