Atacante emprestado pelo Fortaleza vira artilheiro da Série B

A virada do Atlético-GO sobre o Tombense-MG por 3 a 2, pela 22ª rodada da Série B do Brasileiro, na noite de segunda-feira (7), contou com um hat-trick do atacante Gustavo Coutinho. Com os três gols, o centroavante que pertence ao Fortaleza assumiu a artilharia da Segundona.

Coutinho chegou a 11 gols marcados na Série B, ultrapassando Vagner Love, do Sport, que marcou dez até aqui. Os dois possuem quase a mesma quantidade de jogos disputados na principal divisão de acesso do Brasileirão, mas o atacante do Leão da Ilha jogou uma partida a mais (18 contra 17), o que faz o aproveitamento do centroavante do Dragão ser melhor.

A média de gols marcados por Coutinho na Série B é de 0,6 por partida. No mesmo certame, ele ainda deu duas assistências em um jogo no qual não balançou as redes. Ao considerar toda a temporada 2023, o atacante emprestado pelo Tricolor do Pici contabiliza 13 gols em 23 jogos disputados e quatro assistências. Os outros dois tentos e dois passes para gol forma feitos no Campeonato Goiano.

Sem uso no Fortaleza

Captado pela base do Fortaleza, Gustavo Coutinho foi emprestado nas últimas duas últimas temporadas. Em 2023, havia perspectiva de que ele fosse aproveitado pelo Leão, mas em fevereiro ele foi novamente cedido, dessa vez ao Atlético-GO, até o fim do ano, sem ter nenhuma oportunidade em campo pelo Fortaleza.

Nos últimos três clubes em que jogou, Botafogo-PB, Sport-PE e Atlético-GO, o atacante de 24 anos marcou, somando tudo, 34 gols e deu seis assistências. O vínculo dele com o Fortaleza vai até o fim de 2024.