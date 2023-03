Atacante Edson Cariús acerta com equipe da 1ª divisão do Paraguai

Após disputar o Campeonato Carioca pela Portuguesa e marcar dois gols, um deles sobre o Flamengo no Maracanã, o atacante Edson Cariús foi contratado pelo Tacuary, do Paraguai. A equipe, que disputa a 1ª divisão do futebol no país, fechou contrato com o jogador até dezembro de 2023. Edson Cariús falou sobre a sua chegada ao novo clube.





“Tinha contrato com a Portuguesa até o final do Carioca, vinha desempenhando um bom papel lá e surgiu essa oportunidade de poder vir atuar aqui no Paraguai. Gostei bastante do que me foi repassado, o clube tem um projeto ambicioso e que busca conquistar grandes coisas, além também da oportunidade de poder disputar uma competição continental, como é a Copa Sul-americana”, disse.

El delantero Edson Carius es nuevo jugador del Tacuary FBC.

¡BIENVENIDO EDSON AL GIGANTE DE BARRIO JARA! pic.twitter.com/rBJkyG6FD0 — Tacuary FBC - Prensa (@TacuaryOficial) March 2, 2023

Exterior de novo

Essa será a segunda vez que Edson Cariús irá atuar fora do Brasil. Entre 2020 e 2021, Cariús defendeu o Al Jabalain, da Arábia Saudita. O atacante tem como grande destaque as passagens por Fortaleza e Ferroviário.

Edson Cariús falou sobre as expectativas que tem para a temporada de 2023 vestindo a camisa do Tacuary. “Estou bem feliz e motivado com essa oportunidade. Quando os meus representantes apresentaram a proposta eu não pensei muito para aceitar. É uma grande oportunidade de poder atuar na 1ª divisão de um país com tradição no futebol que é o Paraguai. Espero poder fazer um grande trabalho aqui, marcar gols e ajudar o Tacuary na busca pelos objetivos da temporada”, concluiu.