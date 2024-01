Atacante do Real Madrid, Rodrygo reveste dentes com pedras preciosas; veja imagens e valor

Atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, Rodrygo chamou atenção nas redes sociais após revestir os dentes inferiores com pedras preciosas. O procedimento chamado de “dental grillz” pode custar cerca de R$140 mil e voltou a virar moda entre os rappers e esportistas. O tempo de duração média para fazer a cobertura dental é de até três semanas. O alto valor do procedimento é justificado pelo material usado, que pode conter prata, ouro, níquel, diamante e outras pedras preciosas.

El nuevo GRILLZ DENTAL de Rodrygo...😳🇧🇷



¿Opiniones? ⁉️pic.twitter.com/Qbh1WDAp9K — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 4, 2024

Em 2012, durante as Olimpíadas realizada em Londres, o nadador americano Ryan Lochte chegou a ser ameaçado pelo diretor da delegação, de perder as medalhas conquistadas, caso não tirasse o adereço usado por ele.

Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, também já apareceu com o “dental grillz” nas suas redes sociais.

Legenda: Éder Militão quando aderiu ao “dental grillz” Foto: Reprodução/Internet

O que dizem os especialistas?

Se é visto com bons olhos e uma forma de esbanjar estilo pelas celebridades, para os especialistas, a moda pode trazer problemas para a saúde bucal, como por exemplo:

- Formação de placa bacteriana e retenção de tártaro, devido à dificuldade em manter uma higiene oral adequada;

- Cáries e doenças gengivais, como consequência da falta de higiene oral ideal;

- Feridas, devido ao atrito do grillz contra o tecido oral na boca;

- Fraturas dentárias, devido à pressão que esse tipo de capa pode exercer sobre os dentes;

- Problemas de mordida, pois o grillz pode alterar e impedir a oclusão adequada;

- Problemas de mau posicionamento dentário, porque os grillz não impedem a movimentação dos dentes e, em vez disso, exercem maior pressão sobre os dentes, o que pode acelerar o seu movimento.