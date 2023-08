Atacante do Monaco Ben Yedder é acusado de estupro

O atacante francês do Monaco Wissam Ben Yedder foi acusado de "estupro, tentativa de estupro e agressão sexual" por eventos ocorridos no início de julho na Costa Azul francesa, informou a Promotoria de Nice nesta sexta-feira (11).

Ben Yedder, de 32 anos, foi colocado sob controle judicial e teve que pagar "uma fiança de 900.000 euros" (em torno de R$ 4,8 milhões na cotação atual), disse à AFP o Ministério Público de Nice, confirmando informações do jornal Nice Matin.

O irmão mais novo do jogador, também investigado, foi indiciado pelas mesmas acusações. A polícia judiciária de Nice está encarregada do caso.

De acordo com uma fonte próxima ao dossiê, as supostas vítimas são duas jovens francesas.

Os eventos ocorreram na noite de 10 de julho, na comuna francesa de Beausoleil (Alpes Marítimos), na qual os irmãos Ben Yedder teriam "imposto atos sexuais" às mulheres, segundo o France Info.

O atacante estreou no futebol profissional pelo Toulouse, antes de se transferir para o Sevilla em 2016, onde demonstrou todo o seu potencial. Voltou para a França em 2019 para jogar pelo Monaco. Pela seleção de seu país, disputou 19 partidas e marcou três gols.

Em abril, o francês foi condenado em Sevilha (sul da Espanha) a seis meses de prisão suspensa e a pagar uma multa de 133.798 euros (R$ 714.896) por fraude fiscal.

De acordo com um jornalista da AFP, o jogador participou normalmente do treino do Monaco nesta sexta-feira.