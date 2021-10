Atacante do Fortaleza, Ángelo Henríquez rechaça jogo fácil contra Atlético-GO

Adversário do Fortaleza na 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO será dirigido no sábado (2) por Eduardo Souza e João Paulo Sanches da comissão técnica permanente. No início da semana, a direção da equipe goiana demitiu o técnico Eduardo Barroca, após sequência negativa na competição. Apesar da instabilidade do adversário, o Tricolor adota cautela no enfrentamento.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (30) o atacante chileno Ángelo Henríquez comentou sobre a dificuldade de jogar contra equipes que vêm em baixa na competição.

"Qualquer partida aqui é complicada. Os rivais têm bons jogadores, apesar de terem treinador ou não. Então, nunca é fácil ganhar uma partida. Nós não podemos confiar, porque o próximo adversário não ganhou os últimos jogos ou trocou de treinador. Temos que ficar concentrados durante toda a partida e fazer um bom trabalho durante a semana para fazer um bom jogo."

Adaptação

Pelo clube tricolor, Ángelo Henríquez disputou oito partidas desde que chegou em julho. Com um gol marcado e uma assistência, o atacante leonino garante estar entendendo o estilo de jogo do técnico Juan Pablo Vojvoda.

"Estou entendendo o que o Vojvoda pede. Ainda sei que sempre tem que trabalhar, dar o melhor de cada um durante a semana, para poder jogar e poder ajudar, além de fazer as coisas que o treinador pede. Com a ajuda das análises, dos vídeos em cada treino, nós conhecemos e entendemos o que o técnico pede."

Titular do ataque do Fortaleza contra Bahia e Internacional, além de ter entrado contra São Paulo e Sport, Ángelo Henríquez comentou sobre a posição que prefere atuar dentro de campo. O atacante relatou que pode fazer todas as funções na frente, de acordo com a opção do Vojvoda, de mandar a campo dois ou três atacantes.

"Eu não troquei muito nesses últimos jogos (de posição). O estilo do Vojvoda normalmente é com dois atacantes. Eu jogo em uma dessas duas posições. Se for com três atacantes, gosto mais de jogar pelo meio, como centroavante, que é minha posição natural."

Assista à coletiva na íntegra