Atacante do Floresta, Rikelme celebra momento no clube e projeta Copinha: 'Honrar a camisa'

O Floresta vai disputar a terceira edição seguida da Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior torneio de base do Brasil. A equipe, que terá 30 atlletas na delegação, está no Grupo 18 junto com Atlético-MG, Timon-MA e SKA Brasil-SP.

O atacante Rikelme Lima chegou ao clube através da avaliação de atletas, se destacou e foi aproveitado na equipe principal durante a disputa da Série C do Brasileiro. Agora, ele terá a chance de disputar a Copinha.

"Estou muito feliz, e o professor Fábio Caponi pode contar com este grupo, pois estão todos à disposição por um único ideal, que é honrar a camisa do Verdão da Vila", disse o jogador de 18 anos.

Presente no torneio nas edições 2017, 2022, 2023 e agora 2024, a equipe fez sua melhor campanha nesta temporada, quando chegou às quartas de final mas foi eliminada pelo Palmeiras, que viria a ser campeão da disputa.

A equipe embarca para São Paulo no dia 3 de janeiro. A estreia será na quinta-feira (4), às 17h15, contra o Ska Brasil, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva.

RELACIONADOS DO FLORESTA PARA A COPINHA:

Legenda: Floresta vai participar da terceira edição seguida da Copinha. Foto: Divulgação/Floresta

