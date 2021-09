Atacante do Chile abandona concentração antes de jogo contra o Brasil; entenda motivo

Poucas horas antes do jogo entre Brasil e Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o atacante Robbie Robinson decidiu abandonar a concentração da equipe chilena, em Santiago. O atleta disse que precisa de tempo para decidir por qual seleção vai atuar agora e no futuro. Ele também pode atuar pelos Estados Unidos.

"Quero agradecer aos torcedores, jogadores, comissão técnica e funcionários de 'La Roja' pelo caloroso recebimento quando tive a honra de me juntar à seleção nacional. Realmente curti treinar com vocês e me sinto honrado pela forma como me trataram. Decidi voltar ao sul da Flórida para tirar um tempo para avaliar qual seleção vou representar", declarou nas redes sociais.

Sem se aprofundar na questão, a Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP), a federação de futebol do Chile, confirmou a saída do jogador. "A decisão foi adotada devido a razões pessoais", explicou a entidade.

Robinson, que atua no Inter Miami-EUA, é de família chilena, mas nasceu na cidade norte-americana de Camden, no estado da Carolina do Sul. Com dupla nacionalidade, o jogador de 22 anos precisa decidir sobre qual seleção irá defender. Se entrasse em campo pela seleção chilena principal, não poderia mais jogar pelos Estados Unidos.

Eliminatórias da Copa

O Chile vai receber o Brasil nesta quinta-feira, às 22 horas, pelo horário de Brasília, na capital Santiago. Na sequência, os adversários serão o Equador e a Colômbia, ambos fora de casa, no domingo e no dia 9, respectivamente.

As seleções sul-americanas encaram uma incomum rodada tripla nas Eliminatórias nesta Data Fifa porque um dos jogos foi adiado em razão da pandemia de covid-19. Geralmente, as rodadas são duplas ao longo da disputa do torneio que dá vaga na Copa do Mundo de 2022, no Catar.