Atacante do Borussia Dortmund passará por quimioterapia após diagnóstico de câncer

O jogador marfinense Sébastien Haller, do Borussia Dortmund, foi diagnosticado com câncer de testículo na última quarta-feira (27) e, após análise histológica neste sábado (30), se confirmou que o tumor é maligno. O clube alemão informou que ele fará tratamento de quimioterapia.

O atacante marfinense de 28 anos, que acabou de ser contratado pelo Dortmund junto ao Ajax por 31 milhões de euros, recebeu o diagnóstico na semana passada durante a concentração da equipe em Bad Ragaz, na Suíça.

"Sebastien Haller vai receber agora o melhor tratamento possível. As hipóteses de recuperação são muito boas. Desejamos a ele e à sua família muita força e otimismo. Os nossos pensamentos estão com ele durante este momento difícil", disse Sebastian Kehl, disse o diretor desportivo do Borussia Dortmund.

A diretoria do clube ainda não informou se irá buscar um substituto no mercado para o período de ausência do atacante.

Negociação

Haller, atacante mais caro da história do Dortmund, foi contratado para substituir Erling Halland, negociado como Manchester City.

O único centroavante de ofício atualmente nae quipe alemã é o jovemYoussoufa Moukoko, de 17 anos. Apesar disso, o técnico Edin Terzic indicou que Donyell Malen, Karim Adeyemi ouThorgan Hazard podem jogar no comando do ataque.

O Dortmund fez seu primeiro jogo oficial da temporada na última sexta-feira, contra o 1860 München, da terceira divisão, pela primeira rodada da Copa da Alemanha e venceu por 3 a 0.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte