Atacante Deon morre durante treino do Bahia de Feira; clube se manifesta

O atacante, Deon, do Bahia de Feira, morreu na tarde desta quarta-feira (9) durante treino da equipe na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, sede do clube. O jogador de 36 anos passou mal, chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu.

De acordo com nota emitida pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), Deon foi vítima de um infarto. Além do Bahia de Feira, o Bahia, clube que revelou o jogador, também emitiram notas de pesar. No Esquadrão de Aço, foram onze jogos e quatro gols marcados no time profissional, entre 2006 e 2008.

Veja notas de pesar

Legenda: O Bahia de Feira publicou nota oficial após morte de seu jogador Foto: Divulgação/Bahia de Feira/Instagram

🏴 Com grande pesar, o Esquadrão lamenta o trágico falecimento do atacante Deon, revelado pelo clube. Aos 36 anos, José Aldean Oliveira de Jesus, baiano de Itapicuru, passou mal durante o treino de hoje do Bahia de Feira, onde atuava. Ao todo, entre 2006 e 2008, disputou 11 jogos… pic.twitter.com/HsISrWVoiH — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 9, 2023

Último jogo

A última partida de Deon foi contra o Potiguar, no último sábado, em jogo pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Bahia de Feira venceu nos pênaltis e avançou para as oitavas de final da competição nacional. O treino desta quarta-feira fazia parte da preparação para a próxima partida.

José Aldean Oliveira Neto, mais conhecido como Deon, iniciou no futebol profissional pelo Bahia e vestiu outras camisas do futebol baiano, como Fluminense de Feira, Juazeirense, Atlético de Alagoinhas e Jacobina.

Deon estava na sua sexta temporada pelo Tremendão. Em 2023, o atacante fez 23 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência.