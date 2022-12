Atacante de Portugal que fez 3 gols evita dizer música para repórter da Globo: 'tem palavrões'

Gonçalo Ramos, atacante do Benfica que brilhou por Portugal contra a Suíça, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, marcando três gols na partida, foi perguntado por um repórter da Globo sobre os tradicionais (no Brasil) pedidos de música para o Fantástico quando há um 'hat-trick'.

Sincerão, ele respondeu ao repórter Rafael Honório, da TV Globo, que até tem uma música, mas evitaria mencionar pois ela poderia não pegar bem para o público. O motivo é simples:

"Eu até tenho (a música), mas ela tem alguns palavrões, é melhor não mencionar". O repórter da Globo insistiu, pedindo que falasse outra canção, ele respondeu: "Outra? A música que estava tocando em campo, pode continuar", completou.

Destaque de Portugal contra a Suíça

Com apenas 21 anos, o atacante chamou atenção ao colocar Cristiano Ronaldo no banco, após escolha do técnico Fernando Santos.

Foi dele o gol que abriu o caminho para a sonora goleada portuguesa com um potente chute na gaveta, na entrada da área.

Ele també comemorou a partida inesquecível e revelou quais os seus ídolos e referências no futebol profissional.

"Nem nos meus melhores eu sonhava começar como titular com hat-trick. É olhar jogo a jogo e olhar a partida contra Marrocos, sem olhar próxima fase. Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Ibrahimovic, acho que são esses jogadores (referências)".

Portugal enfrenta Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar no sábado, às 12h, no Estádio Cidade da Educação.