Atacante da Premier League é suspenso por oito jogos após empurrar árbitro

Expulso em uma partida da Copa da Inglaterra contra o Manchester United por empurrar o árbitro, que havia marcado um pênalti, Aleksandar Mitrovic, da seleção sérvia e do Fulham, foi suspenso por oito jogos, anunciou a Federação Inglesa (FA) nesta terça-feira.

Seu técnico Marco Silva, expulso momentos antes por agredir verbalmente o árbitro, foi suspenso por dois jogos. Não satisfeita com estas sanções, a FA anunciou a intenção de recorrer das duas decisões, embora vá "esperar pelas conclusões escritas" da comissão antes de decidir.

Quando o Fulham vencia por 1 a 0 em Old Trafford no dia 19 de março nas quartas de final da Copa da Inglaterra, Mitrovic e Silva reagiram com violência, física e verbal, logo após o árbitro marcar um pênalti para o United.

O juiz Chris Kavanagh foi avisado pelo VAR aos 72 minutos para revisar as imagens após um chute de Jadon Sancho ser desviado com a mão pelo brasileiro Willian do Fulham.

Após confirmar nas imagens, marcou o pênalti e expulsou Willian. Foi então que Mitrovic correu em sua direção aos gritos e o empurrou. Ele também foi expulso, seu time ficou com nove e acabou perdendo por 3 a 1. Além disso, o jogador foi multado em 75.000 libras (93.000 dólares).

Silva reconheceu ter feito gestos e atitudes ameaçadoras ao árbitro e insultos ao quarto árbitro. Ele também foi considerado culpado por seus comentários após o jogo, quando questionou a imparcialidade dos árbitros. O técnico foi multado em 40.000 libras (49.000 dólares).