Atacante Cristiano retorna ao Ceará e avalia propostas de clubes das Séries B e C do Brasileiro

Revelado pelo Ceará, o atacante Cristiano retornou ao clube e decide o futuro nos próximos dias. Com 22 anos e destaque do título do Brasileiro de Aspirantes em 2020, o atleta foi cedido ao Confiança-SE para adquirir experiência, mas optou por rescindir o vínculo de modo antecipado - antes de dezembro.

Os trâmites contratuais foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (22). O Diário do Nordeste apurou que o centroavante recebeu propostas de empréstimo do Criciúma-SC (Série C) e do Brasil de Pelotas-RS (Série B).

Legenda: Cristiano atuou pelo Confiança em 2021 e marcou cinco gols Foto: divulgação / Confiança

No momento, o staff e o clube discutem sobre as melhores opções para a carreira do jogador. Em caso de sequência no Vovô, Cristiano deve ser utilizado inicialmente no Sub-23 e pode ser avaliado pelo técnico Guto Ferreira para compor o principal.

A oportunidade pode ocorrer por conta da saída de Felipe Vizeu. O jogador não terá o contrato renovado junto da Udinese-ITA e abre brecha na busca por um centroavante para a Série A. No momento, as opções são Jael, Cléber e Saulo.

Experiência

Natural do Rio de Janeiro, Cristiano se destaca pelo jogo aéreo, o porte físico e o poder de finalização. A primeira experiência longe de Porangabuçu foi no Confiança-SE, quando marcou cinco gols em 20 partidas, mas uma lesão muscular atrapalhou a sequência do rendimento.

O nome do atleta é avaliado de modo positivo internamente. Desde 2017 no clube, avançou no processo de formação alvinegro e busca mais experiência para amadurecer tecnicamente.

Em 2020, sob comando de Guto, treinou com o principal e foi relacionado para alguns jogos. Nos últimos minutos, teve chance de atuar nos triunfos contra Sport (Copa do Nordeste) e Vitória (Copa do Brasil).