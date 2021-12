Atacante Clayson tem contrato rescindido no Cuiabá por lesão corporal a uma jovem

O atacante Clayson, que estava atualmente no Cuiabá, teve o contrato rescindido com o clube por acusação de lesão corporal contra uma jovem. Outro atleta que estaria envolvido, Rafael Gava, disse ao Dourado que estava em casa com familiares, informação confirmada por Clayson.

Em nota, o Cuiabá comunicação que, ao tomar conhecimento do Boletim de Ocorrência, confrontou os jogadores com a situação. O atacante, ex-Corinthians, confessou participação no "lamentável episódio", como grifou o próprio clube.

Diante da situação, Clayson teve o contrato encerrado imediatamente e não enfrenta o Santos nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, na última rodada do Brasileirão.

"O Cuiabá lamenta profundamente o ocorrido e já informou Clayson que sua conduta extracampo é inaceitável e que encerrará seu vínculo imediatamente. O atleta, que pertence ao E.C. Bahia, foi excluído ontem mesmo do grupo que enfrenta hoje o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro".

Rafael Gava

O Cuiabá informou que, no caso de Rafael Gava, também citado no B.O., aguardará a conclusão das investigações para decidir o futuro dele.

"O clube de Mato Grosso reafirma publicamente seu repúdio a toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres, e contribuirá na apuração dos fatos e responsabilidades", finaliza a nota do time.