Mais novo contratado anunciado pelo Fortaleza, o atacante chileno Ángelo Henríquez é aguardado no clube nesta semana. O atleta de 27 anos tem desembarque previsto para quarta-feira (14) e deverá já seguir ao Pici para realização de todos os exames e avaliações para, posteriormente, iniciar os treinamentos.

Ele será o segundo estrangeiro no elenco do Fortaleza, que já conta atualmente com o zagueiro Juan Quintero. Porém, a tendência é que o ciclo de contratações internacionais não pare por aí.

O clube trabalha nos bastidores para acertar a contratação de novos reforços gringos e já conta, inclusive, com negociações avançadas. Nomes ainda mantidos sob sigilo, sem contar o argentino Valentin Depietri, que já foi noticiado.

O Diário do Nordeste apurou que a ideia do Departamento de Futebol do Leão do Pici é de completar a cota de jogadores estrangeiros. Com isso, ao menos mais três jogadores serão contratados, todos estrangeiros e que estão atualmente fora do Brasil.

Um deles está em situação bem encaminhada e há possibilidade que seja anunciado em breve e o desembarque na capital cearense ocorra ainda nesta semana.

Espaço no elenco

Recentemente, o Fortaleza contou com a saída de jogadores do elenco, como o zagueiro Wanderson, os meias Mariano Vázquez e Isaque, além do atacante Wellington Nem. Com isso, o clube abriu espaço para que novos jogadores cheguem, dentro do modelo de jogo e das ideias de Vojvoda.

O torcedor tricolor pode ficar certo que os próximos dias reservarão novidades pelas bandas do Pici.